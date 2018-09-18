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    فرج عامر يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان

    01:00 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
    فرج عامر يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان

    النائب فرج عامر

    كتب- أحمد علي:

    أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب عن عدم ترشحه مرة أخرى، على رئاسة اللجنة بدور الانعقاد الرابع، رغبة منه في إتاحة الفرصة لغيره من أعضاء اللجنة.

    وقال عامر في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه أدى ما عليه وأعطى على مدار ثلاث أدوار انعقاد كل طاقاته وخبراته وقدراته للرياضة المصرية، ولشباب مصر، من تشريعات رياضية، وإنجازات فى مجال الشباب وصندوق الشباب ومراكز الشباب، وأيضا بصمة البرلمان المتمثلة فى قانون الرياضة المصري، الذي نال إشادات دولية ومحلية.

    وأضاف عامر أن يحترم تبادل المناصب، الذي يعد أسمى مبادئ الديمقراطية، وأن ترك الفرصة لقيادات أخرى لخدمة مصر هو من شيم الإدارة الناجحة.

    وأردف عامر أنه ينوى الترشح لرئاسة لجنة الصناعة، لاسيما وأنه يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، منذ أكثر من 40 عامًا، وأن مصر فى أحوج الحال إلى من ينهض بالصناعة والاستثمار فيها، لا سيما وأن عام 2020 هو عام الصناعة فى مصر.

    فرج عامر لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب لجنة الصناعة

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