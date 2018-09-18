الأرصاد: 3 تغيرات مناخية تحدث للمرة الأولى بمصر خلال 2018

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن العالم كله تأثر بالتغيرات المناخية التي تحدث حاليا، وأن الطقس المصري طرأ عليه 3 متغيرات مناخية خلال العام الحالي، لنفس السبب، أولها الرطوبة المرتفعة في فصل الصيف، لم تحدث من قبل.

وأضاف "عبدالعال" أن ثاني المتغيرات هو ارتفاع درجة الحرارة إلى 33م في شهر فبراير بفصل الشتاء، والثالثة هي ظهور السحب المنخفضة في شهر أغسطس نهاية فصل الصيف.