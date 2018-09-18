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    5 معلومات عن التحالف "المصري الدولي" للترويج للسياحة

    12:29 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
    5 معلومات عن التحالف "المصري الدولي" للترويج للسياحة

    الاهرامات

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    أعلنت وزارة السياحة عن الاستعانة بتحالف "مصري ـ دولي" يضم مجموعة شركات ذات خبرة، وتجارب ناجحة في الترويج السياحي، لتولى ملف الترويج لمصر في الخارج.

    ويرصد "مصراوي" أبرز ملامح التحالف "المصري الدولي" في النقاط التالية:

    1ـ التحالف "المصري الدولي" يدار من قلب القاهرة.

    2ـ التحالف المصري يمثله شركة سينرجي بالشركة مع شبكة MCN.

    3ـ التحالف الدولي يمثله شبكة تواصل الشرق الأوسط المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الأزمات.

    4ـ سيكون له أذرع ترويجية في جميع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والأسواق الأخرى الواعدة.

    5ـ التحالف يمثله شبكة تواصل الشرق الأوسط المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والإعلام والعلاقات العامة وإدارة الأزمات.

    وزارة السياحة شركة سينرجي الدعاية والإعلان التحالف المصري الدولي

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