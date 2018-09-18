وزيرة البيئة تقود جولة تفقدية لأطقم التفتيش على نهر النيل

كتب- محمود رمزي:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أعمال فرق التفتيش وإجراءات الرصد التى تجرى على نهر النيل، واستهدفت الجولة التي رافقها فيها اللواء طارق الجبالي مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، المنطقة الجنوبية للقاهرة الكبرى.

وحصلت أطقم التفتيش البيئي ومعامل وزارة البيئة على عينات من ترسانات إصلاح السفن، والصرف النهائي لمصنع السكر بالحوامدية، وكذلك أخذ عينات من مجري نهر النيل أمام هذه المصارف.

وشددت وزيرة البيئة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات أو خروج عن المعايير الواردة فى القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢، بشأن حماية نهر النيل، كما أمرت باستمرار حملات التفتيش المفاجئ على كافة مصادر التلوث والتطبيق الحازم للمعايير البيئية.

وجهت الوزيرة الشكر للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات على تعاونها الوثيق مع الوزارة، وجهاز شئون البيئة فى الحفاظ على البيئة، والثروات والموارد الطبيعية.

وأهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، درع تكريم للواء طارق الجبالي مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية على الجهود التى تقوم بها الإدارة فى مجال خدمة وحماية البيئة، حيث وجهت الدعوة له للمشاركة فى مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وعرض قصص نجاح الإدارة فى الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية.