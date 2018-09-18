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    "الوزراء" ينشر فيديو عن خدمات التوثيق الإلكتروني بالشهر العقاري

    12:17 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
    "الوزراء" ينشر فيديو عن خدمات التوثيق الإلكتروني بالشهر العقاري

    مجلس الوزراء

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو معلوماتي يشرح خدمات التوثيق بالشهر العقاري المميكنة والمتطورة، والتي تقدمها الدولة للمواطن خلال مكاتب التوثيق المُطورة حديثًا.

    واستعرض الفيديو منظومة التكنولوجيا المتكاملة التي تتميز بها مكاتب الشهر العقاري، والخطوات التي يتبعها المواطنين عند التوثيق.

    مجلس الوزراء التواصل الاجتماعي خدمات التوثيق الإلكتروني الشهر العقاري

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