"الوزراء" ينشر فيديو عن خدمات التوثيق الإلكتروني بالشهر العقاري

القاهرة- مصراوي:

نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو معلوماتي يشرح خدمات التوثيق بالشهر العقاري المميكنة والمتطورة، والتي تقدمها الدولة للمواطن خلال مكاتب التوثيق المُطورة حديثًا.

واستعرض الفيديو منظومة التكنولوجيا المتكاملة التي تتميز بها مكاتب الشهر العقاري، والخطوات التي يتبعها المواطنين عند التوثيق.