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    متحدث "الإسكان" يكشف موعد قرعة المرحلة الثانية لوحدات "سكن مصر"

    12:16 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
    متحدث "الإسكان" يكشف موعد قرعة المرحلة الثانية لوحدات "سكن مصر"

    وحدات سكن مصر - ارشيفية

    كتب- أحمد الصعيدي:

    قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة ستبدأ اليوم إجراءات القرعة العلنية اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي "الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتميز، والأكثر تميزاً"، باستاد المقاولون العرب.

    وأضاف أن تسجيل بيانات الراغبين في الحضور من الحاجزين سيبدأ اليوم أيضا، بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وأجهزة المدينة التي ستجرى بشأنها القرعة، ومسئولي بنك التعمير والإسكان، وهيئة الرقابة الإدارية.

    وأوضح "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة طرحت من قبل آلاف الأراضي والوحدات السكنية، ولم تأتي شكوى واحدة من أي مواطن بوجود تلاعب، أو واسطة بنظام قرعة وزارة الإسكان، مؤكدًا أنها تجرى بشفافية تامة.

    ونوه "يونس"، إلى أنه جاري التجهيز لقرعة المرحلة الثانية لوحدات "سكن مصر"، وأنه سيعلن قريبًا عن موعد إجرائها.

    وزارة الإسكان هاني يونس الإسكان الاجتماعى الإسكان المتميز استاد المقاولون العرب وحدات سكن مصر

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