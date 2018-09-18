"الصحة: الانتهاء من 20694 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 20 ألف و694 عملية، من أصل 38 ألف و372 مريض مسجلين، ضمن مبادرة الرئيس للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، سواء على الخط الساخن، أو الموقع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال زيارتها، صباح اليوم، لمستشفى الزيتون التخصصي، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار متابعة مرضى مبادرة الرئيس للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومراجعة النظام الإلكتروني للتسجيل، للتأكد من مطابقة أعداد الحالات بالمستشفى لما هو مسجل بالغرفة الرئيسية لقوائم الانتظار بالوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مستشفى الزيتون من المستشفيات الرائدة والتى تقدم خدمة متميزة خاصة في عمليات قسطرة وجراحات القلب، لافتة إلى أنه نموذج ممتاز للبنية التحتية للمستشفيات.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على المرضى بأقسام قسطرة القلب، والرعاية المركزة، والطوارئ، مؤكدة أن جميع الحالات التى أجرى لها التدخلات الجراحية مستقرة تماما، كما وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المرضى، وضرورة متابعتهم بعد الخروج فى العيادات الخارجية للمستشفى.