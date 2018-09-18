وزراء "الإنتاج الحربي والاتصالات والتجارة" يلتقون ممثلي الشركات الأمريكية

كتب- إسلام ضيف:

عقد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة؛ للتنسيق مع بعض الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وذلك في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإعداد الجيد لزيارة وفد غرفة التجارة ووزير التجارة الأمريكي لمصر، خلال أكتوبر المقبل.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار السياسة التي تتبعها الدولة فى زيادة وجذب الاستثمارات الأمريكية، حيث تعتبر مصر من الأسواق الواعدة اقتصاديا لما تتميز به من زيادة في حجم الطاقة المتوفرة، (كهرباء/غاز)، وكذلك ما شيد من بنية تحتية على مستوى عالمي، وحفر قناة السويس الجديدة التي ساعدت في نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدول، فضلا عن قانون الاستثمار الجديد الذي يتيح فرص استثمارية واعدة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية، والتطلع إلى الكيانات الاقتصادية الكبيرة، والتي يأتي في مقدمتها الاقتصاد الأمريكي، وسوف تساعد على زيادة التنمية في مصر، لما تتميز به من موقع مثالي على خريطة العالم، وجذب الشركات الكبيرة والمتوسطة لتسويق المنتجات المصرية، بالدول المجاورة والأفريقية.

وبدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تملك كوادر مؤهلة ومدربة سواء في السوق المحلي أو مع الشركات التي تدرس الولايات المتحدة التوسع من خلالها في أفريقيا، منوها إلى أن الوزارة تقوم بتدريب 4 آلاف شخص سنويًا، كما تستهدف تدريب 10 آلاف خلال العام المقبل فى تخصصات مختلفة، وذلك إيمانا بأن التخصص هو عنوان المرحلة.

وأشار إلى أن التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية جعلت السوق المصري أكثر استقرارا، وهو ما يطمئن المستثمر الأمريكي.

ومن جهته، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الإصلاحات الاقتصادية، التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، أنهت العديد من المشكلات التي كانت تواجه الشركات المتقدمة للاستثمار في مصر.

وخلال اللقاء عبر ممثلو الشركات الأمريكية عن تقديرهم لاهتمام الحكومة المصرية بتطوير سبل التعاون مع الشركات الأمريكية، مؤكدين أن الدور الذي لعبته التشريعات الأخيرة والبرنامج الطموح للحكومة سيعمل على جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر.