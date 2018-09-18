وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات أسيوط غدًا

كتب- محمد نصار:

يزور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غداً الأربعاء محافظة أسيوط، لتفقد بعض المشروعات التنموية بها، ومتابعة تنفيذها وتذليل أية معوقات تعترض الأعمال هناك.

وذكرت الوزراة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيتفقد عدة مشروعات بالمحافظة، أهمها مشروع الهضبة الغربية، ومصنع السماد العضوي، ومحطة الصرف الصحي، بإسكندرية التحرير، كما يتفقد محطتي مياه الشرب والكهرباء بالوليد الجديدة، ومحطة مياه أبنوب والفتح والوادي الأسيوطي.

ويزور شعراوي مدينة أسيوط الجديدة، ويتفقد المدينة الصناعية في كل من عرب العوامر، وبني غالب، كما يلتقي الوزير خلال الزيارة بالقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط، وذلك لمتابعة حل المشكلات التي تواجه دوائرهم، وأيضاً بحث مطالبهم، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.