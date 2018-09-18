"التعليم العالي" تعلن نتيجة الشهادات الأجنبية المعادلة

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية لعام 2018، ويمكن للطالب الآن الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لمعرفه نتيجة قبوله.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت مفتوح لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية، لتسجيل رغباتهم منذ يوليو الماضي، ومد التسجيل حتى ٤ سبتمبر، وذلك نظرا لتأخر إعلان نتائج بعض الشهـادات الأجنبية.

وتابعت التعليم العالي أنه تقــــدم3943 طالبًا وطالبة، من طلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية، واستلام ومراجعة أوراق الطلاب المتقدمين من جميع الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية .

وأضافت أن 3804 طالب وطالبة قبلوا طبقا لترتيب رغباتهم، ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وأردفت أن 139 طالب وطالبة سجلوا رغبات لا تتناسب مع مجموعهم، والحد الأدنى المعلن، وسوف يفتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب، لتسجيل رغباتهم على أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب يوم الأربعاء الموافق 19/9/2018 حتى يوم الخميس الموافق20/9/2018.