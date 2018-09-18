وزير الري يشارك في ختام الدورة الـ"58" للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، مع نظيره السوداني المهندس خضر قسم، في ختام فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثامنة والخمسين، للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، اليوم الثلاثاء ١٨ سبتمبر 2018.

ويأتى اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، حيث يرأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، ويرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد- رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي إن المشاركة تأتي تأكيداً على الإيمان العميق للقطرين الشقيقين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تطرأ على هذا الملف.

وأضاف عبد العاطي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لاتفاقية 1959 والتي تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بهدف الإدارة المشتركة، والتخطيط لشريان الحياة بالبلدين.

وشمل جدول أعمال الاجتماع اشتمل على عدة موضوعات هامة فى مجال الموارد المائية بين البلدين، والتى تتمثل فى دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان وأعمال التنبؤات.