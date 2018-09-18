عضو الاتحاد المصري للإسكواش: نتمنى اعتماد اللعبة في "الأولمبياد"

كتب - طه عبيد:

قال كريم المستكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، والمنسق الإعلامي للاتحاد، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق بطلات مصر في الإسكواش اللقب العالمي للمرة الرابعة، جاء عقب منافسة قوية، ما يجعله إنجازًا تاريخيًا، خاصة في ظل تقدم مستوى اللعبة في دول أوروبا مثل إنجلترا وفرنسا وأيضًا أمريكا.

وأضاف المستكاوي، أثناء استقبال البعثة في مطار القاهرة، أن سيطرة مصر على اللعبة، سببًا في عدم دخولها للأولمبياد، مؤكدًا أن مصر ستبقى مسيطرة على الرياضة.

وأشار إلى أن بطلات وأبطال مصر سيطروا على قائمة أفضل لاعبي العالم رجال وسيدات، ويحتل منهم 6 رجال التصنيف الـ10 الأوائل على العالم، فيما تحتل السيدات 4 مراكز في التصنيف.