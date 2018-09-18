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نور الشربيني: تحقيق لقب العالم في الإسكواش للمرة الرابعة "إنجاز تاريخي"

07:28 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
نور الشربيني: تحقيق لقب العالم في الإسكواش للمرة الرابعة "إنجاز تاريخي"

نور الشربيني

كتب - طه عبيد:

قالت نور الشربيني بطلة مصر في الإسكواش، وأحد أعضاء المنتخب المصري الحاصل على بطولة العالم الأخيرة، التي أقيمت في الصين، إن الحصول على اللقب الرابع على التوالي إنجازًا تاريخيًا كبيرًا، جاء بعد فترة شاقة من التدريب والتعب.

وأضافت نور أن المنافسة كانت أكثر صعوبة بسبب قوة المنافسين، بالأخص المنتخب الإنجليزي، مشيرة إلى أنها تستعد للبطولات القادمة.

نور الشربيني الإسكواش المنتخب المصري للإسكواش الصين

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