سفير بريطانيا الجديد يصل إلى القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، جيفري آدمز سفير بريطانيا الجديد لدى القاهرة، قادمًا من لندن، لتسلم مهام عمله.

وقالت مصادر في المطار، إن السفير، وصل على الطائرة البريطانية القادمة من لندن، وأنهيت كل الإجراءات قبل خروجه من صالة كبار الزوار.

وبدأ آدامز مشواره الوظيفي في وزارة الخارجية البريطانية منذ العام 1979، وشغل عدة مناصب خلال السنوات الماضية منها عمله في منصب السكرتير الأول الخاص لوزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث خلال الفترة من 2003-2005، وفي عام 2001 حتى عام 2003 شغل منصب القنصل العام لبريطانيا في القدس، كما عيّن نائبًا للسفير البريطاني لدى مصر خلال الفترة من 1998 إلى 2001.