اليوم.. القرعة العلنية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان

(مصراوي):

تعقد وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان (الإسكان الاجتماعس – والمتميز – والأكثر تميزًا)، والتي تم طرحها في المدن الجديدة خلال الفترة من 2/7/2018 : 22/7/2018، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه فيما يتعلق بقطع أراضي الإسكان المتميز، سيتم اليوم الثلاثاء، إجراء القرعة لعمارات منطقة شمال المدينة، بمدينة بدر، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7) بمدينة العاشر من رمضان، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة 15 مايو.