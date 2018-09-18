أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

"الفيروسات الكبدية": 97% نسبة الشفاء من فيروس "سي"

03:30 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
"الفيروسات الكبدية": 97% نسبة الشفاء من فيروس "سي"

الدكتور هاني دبوس

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور هاني دبوس، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الدواء المستخدم في علاج فيروس "سي" آمن وليس له آثار جانبية، وقلما تجد مريض انتكس بعد العلاج.

وأضاف "دبوس" خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أمس الاثنين، أن نسبة الشفاء من فيروس "سي" وصلت إلى 97%، لافتًا إلى أن العلاج المصري فعال وممتاز.

وشدد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، على أنه يتم متابعة المرضى الذين يعانون من التليف الكبدي بعناية ودقة للغاية.

الفيروسات الكبدية فيروس سي هاني دبوس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان