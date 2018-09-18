"الفيروسات الكبدية": 97% نسبة الشفاء من فيروس "سي"

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور هاني دبوس، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الدواء المستخدم في علاج فيروس "سي" آمن وليس له آثار جانبية، وقلما تجد مريض انتكس بعد العلاج.

وأضاف "دبوس" خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أمس الاثنين، أن نسبة الشفاء من فيروس "سي" وصلت إلى 97%، لافتًا إلى أن العلاج المصري فعال وممتاز.

وشدد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، على أنه يتم متابعة المرضى الذين يعانون من التليف الكبدي بعناية ودقة للغاية.