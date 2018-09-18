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اليوم.. افتتاح صالون النحت الثاني في دار الأوبرا المصرية

03:22 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
اليوم.. افتتاح صالون النحت الثاني في دار الأوبرا المصرية

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

(مصراوي):

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، صالون النحت الثاني، في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويحضر الافتتاح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية واللجنة العليا المنظمة للصالون، ونخبة من الفنانين والمثقفين، في السابعة مساء اليوم؛ ويستمر المعرض حتى 7 أكتوبر المقبل.

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية خالد سرور

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