اليوم.. افتتاح صالون النحت الثاني في دار الأوبرا المصرية

(مصراوي):

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، صالون النحت الثاني، في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويحضر الافتتاح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية واللجنة العليا المنظمة للصالون، ونخبة من الفنانين والمثقفين، في السابعة مساء اليوم؛ ويستمر المعرض حتى 7 أكتوبر المقبل.