بالفيديو- "تطوير العشوائيات": بدء العمل في "مثلث ماسبيرو" أوائل 2019

كتبت- سحر عزام:

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة بالكامل باستثناء 6 عمارات في شارع 26 يوليو جاري التفاوض مع سكانهم للإخلاء.

وأضاف "صديق" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أمس الاثنين، أن عمارات 26 يوليو مسجلة طراز معماري فئة ثالثة وفي حال رفض السكان الإخلاء والحصول على وحدة سكنية بديلة هناك تصميمات لهذه العمارات في إطار مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وتابع، أن عمليات تطوير مثلث ماسبيرو ستبدأ مع أوائل عام 2019، لافتًا إلى أن تصميم المنطقة بعد التطوير سيكون مبهرًا وبنفس المستوى الاستثماري والسكني.