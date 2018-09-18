طارق شوقي: "بيقولوا عليا خواجة.. وهما عايزين تعليم ولادهم يبقى إنجليزي"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لن توقع قرارات تراها خاطئة، مثل قرار الإبقاء على المستوى الرفيع بمدارس اللغات، موجهًا كلمته لأولياء الأمور: "لو مش عاجبكم أمشي واعملوا اللي أنتوا عايزينه".

وأضاف شوقي، خلال كلمته بندوة التعليم أساس بناء الشخصية"، التي نظمتها جمعية "محبي مصر والسلام، بأحد فنادق القاهرة، الاثنين: "الوزارة رأت أنه من الناحية التربوية يجب تعليم الطلاب لغتهم الأم طوال المرحلة الابتدائي، إلا أن أولياء أمور المدارس التجريبية ضغطوا على الوزارة لاستمرار التدريس باللغة الإنجليزية، واتهموني بالتعريب، (تهمة وزير التعليم المصري في 2018 هي التعريب وكأننا في فرنسا)".

وأوضح شوقي، أن الوزارة استجابت هذا العام لأولياء الأمور، وترجمة الباقة متعددة التخصصات إلى اللغة الإنجليزية، رغم عدم اقتناعها بهذا القرار: "أنا اتعلمت بالعربي طول المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدارس حكومية مصرية واتنقلت لسوريا في المرحلة الثانوية ورجعت دخلت جامعة القاهرة، ولما سافرت أمريكا علشان أحضر ماجستير ودكتوراه اتعلمت اللغة وتعلمي باللغة العربية مأثرش عليا بالعكس لازم أتقن لغتي الأم، لإن اللي مش هيعرف عربي مش هيعرف إنجليزي ولا غيره، وفي الآخر بيقولوا عليا خواجة وجاي من برا".

ولفت الوزير إلى أن بعض أولياء الأمور يريدون تعليم أولادهم اللغات "علشان تقوله هاي بيبي"، في حين أنهم إذا انتظروا للمرحلة الإعدادية ستدرس كل المدارس المصرية مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية، وتضاف لغة ثالثة بجانب اللغة العربية والانجليزية، ولكن الأهم حاليًا أن يدرس الطلاب بلغتهم الأم حتى يعرفوها ويتقنوها: "الطلاب مايعرفوش عربي ولا انجليزي".

وتابع شوقي: "الباقة متعددة التخصصات مخصص لها 70% من الوقت بالجدول، ومادة اللغة الإنجليزية المنفصلة لها 10%، أي أن طالب مدارس اللغات سيدرس اللغة الإنجليزية بنسبة 80%، ولن يدرس باللغة العربية سوى 20% فقط، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية: "ده غلط 100%، وفوق كدا الأهالي بيطالبو بالإبقاء على المستوى الرفيع، علشان إحنا مش في مصر إحنا في إنجلترا !".​

ولفت شوقي، إلى أن الباقة، مصممة لطالب لغته الأولى هي اللغة الإنجليزية وليست لغته الثانية، وبالتالي فإنه لا داعٍ من الأساس لوجود مادة المستوى الرفيع، إلا أن هذا المقرر الإضافي مصدر أموال لأصحاب المدارس الخاصة: "ده سبب كل الدوشة دي".

وقال الوزير إن فكرة "الباقة متعددة التخصصات" قامت على أساس أن العلوم متداخلة: "ابن سينا كان مشهور بالطب بس أبويا عمل كتاب اتكلم عن إسهامات ابن سينا في الميكانيكا، في الواقع هو كان طبيب ومهندس وأديب، وكل العلماء الأوائل كدا، إحنا بنتكلم عن العلماء العرب والمسلمين والفراعنة باعتبارهم تاريخ لطيف، ومش بنفكر نعمل زيهم، إحنا اخترعنا الحوائط بين العلوم، واعتبرنا الدرجات حق لكل مواطن، مع إن المفروض بطننا توجعنا من اللي بيحصل".

وتطلق وزارة التربية والتعليم، نظامًا تعليميًا جديدًا، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، يبدأ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم عام 2030، ويقوم النظام على أساس التعليم التفاعلي النشط، لبناء شخصية الطفل، واكتشاف مهاراته وتنميتها، بعيدًا على التلقين.