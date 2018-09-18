الجمعية الأفريقية تستقبل الإذاعيين الأفارقة في ثاني أسابيع دورة الأعلى للإعلام

القاهرة- (أ ش أ):

شارك وفد من الإذاعيين الأفارقة، المشارك بدورة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدريبية الـ43 للناطقين بالإنجليزية، في فعاليات صالون وادي النيل الثقافي الثالث، الذي نظمته الجمعية الأفريقية وجمعية أسرة وادي النيل تحت عنوان "العولمة ودور التشريعات والقانون الدولي في تحديد القواعد الحمائية لحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية لدعم مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

وبحسب بيان للمجلس، الاثنين، افتتح محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، الصالون، قبل أن يستمع وفد الإذاعيين الأفارقة للكلمات التي ألقاها نخبة من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة حول حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.

وتضمن برنامج الأسبوع الثاني للدورة محاضرات وورش عمل في مجالات إعداد وتقديم وتنفيذ البرامج الحوارية وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإعلام، بالإضافة لزيارات تطبيقية متعددة للفنيين والهندسيين الأفارقة لاستديوهات ماسبيرو.