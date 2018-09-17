"الصحة": 3 مصريين فقط سجلوا رغبتهم للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور علي محروس، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إن الإدارة تستقبل أي مواطن يبدى رغبته في التبرع بأعضائه بعد وفاته إكلينيكًا، مشيرًا إلى أن 3 مواطنين شباب فقط هم من ذهبوا إلى اللجنة حتى الآن.



وأضاف محروس، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مساء الاثنين، أن الإدارة توجه راغب التبرع إلى الشهر العقاري لتوثيق رغبته في التبرع، ثم تسليم الوثيقة لعرضها على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، والكشف على المواطن للتأكد سلامة أجزاء جسده وصلاحيتها للتبرع.



وذكر محروس، أن فكرة التبرع ما زالت تتعارض مع ثقافة المصريين، لتظل مصر البلد الوحيد الذي يثار فيه لغط حول التبرع بالأعضاء بسبب رأي الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي الرافض للأمر.

وأشار إلى أن السعودية مُسجل بها 3 ملايين متبرع بالأعضاء، والقانون المنظم لعملية التبرع في مصر هو المخرج الوحيد لمنع السمسرة وسرقة الأعضاء.