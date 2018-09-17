وزير التعليم مستنكرًا انتقادات قرض البنك الدولي: "للدرجة دي بتستخفوا بينا وبالدولة"

كتبت- ياسمين محمد:

استنكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الانتقادات التي طالت الوزارة بعد قرض البنك الدولي لدعم نظام التعليم الجديد، وما أثير عن أنه مدخل للإملاءات الخارجية على مصر في مجال التعليم.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بندوة التعليم أساس بناء الشخصية"، التي نظمتها جمعية "محبي مصر والسلام، بأحد فنادق القاهرة، الإثنين: "للدرجة دي بتستخفوا بينا وبالدولة، يعني أنا عشت 17 سنة في أمريكا مش هعرف اتكلم مع الأمريكان؟، موافقة البنك الدولي على مشروع التعليم المصري بمثابة صك جودة للمشروع، لأن الناس دي مش بتدفع فلوس في مشروعات فاشلة".

وأكد شوقي، أن مصر لم تتسلم أي دفعة من قرض البنك الدولي حتى الآن، لأنه الأموال تدفع مؤخرًا عقب انتهاء كل مرحلة وتأكد البنك من سلامة التنفيذ، مشيرًا إلى أن القرض لا علاقة له بالأبنية والأجهزة، ولكنه يصرف على الأفكار، كتدريبات المعلمين مثلا.