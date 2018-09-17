​وزيرة البيئة: قانونا "المحميات" و"القمامة" أمام البرلمان دور الانعقاد المقبل

كتب- محمد جمعة:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تعديلات قانون المحميات الطبيعية سيعرض على مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع أكتوبر المقبل.

وأضافت "فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" على فضائية "TeN"، أن القانون الحالي يعود لعام 1982 وأصبح لا يناسب الوضع الحالي والرغبة في التطور، موضحة أن التعديلات الجديدة تحاول إيجاد طريق لاستدامة مالية للمحميات الطبيعية من أجل الوقوف على قديمها.

وذكرت أن أبرز ما نصت عليه التعديلات أيضًا، هو إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات من التعديات، ووضع عقوبات رادعة للمتعدين، حتى يمكن الاستمتاع بالمحميات والحفاظ عليها.

وعن القمامة، قالت الوزيرة إن القانون الخاص بها سيعرض أيضًا على البرلمان في دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن وجود قانون أمر مهم يلزم الجميع بالحفاظ على البيئة، ويعمل على خلق منظومة متكاملة للقمامة بداية من الجمع والنقل نهاية بالدفن الصحي والتعامل مع المخلفات.

وعن تقرير مجلة "فوربس" الذي وصف القاهرة بالأكثر تلوثًا في العالم، قالت الوزيرة إن قانون البيئة العالمي يحدد قياس مستوى التلوث بناء على خمس جسيمات عالقة، لكن تقرير "فوربس" استند على جزء واحد فقط من هذه الجسيمات.

وأشارت إلى أن الوزارة نظمت 114 ندوة توعوية في المراكز والقرى، مما كان له أثر كبير على زيادة وعي المزراعين بتوفير بدائل لحرق قش الأرز.