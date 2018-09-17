طارق شوقي: الرئيس السيسي لديه من الجرأة لتدشين نظام التعليم الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه من الجرأة التي جعلته يوافق على بناء نظام تعليمي جديد، بدلًا من النظام المتهالك الذي لم يعد من الممكن إصلاحه.

وأضاف شوقي خلال كلمته بندوة التعليم أساس بناء الشخصية"، التي نظمتها جمعية "محبي مصر والسلام، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الإثنين: "الرئيس وافق مع علمه أن أول دفعة من النظام التعليمي الجديد ستتخرج عام 2030، أي بعد انتهاء فترتيه الرئاسيتين، معقبًا: "وافق إننا نعمل النظام الجديد مع إن عقبال الطلبة مايطلعوا ولا هو ولا أنا هنكون في مناصبنا".

وتطلق وزارة التربية والتعليم، نظامًا تعليميًا جديدًا، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، يبدأ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم عام 2030، ويقوم النظام على أساس التعليم التفاعلي النشط، لبناء شخصية الطفل، واكتشاف مهاراته وتنميتها، بعيدًا على التلقين، كما تجري الوزارة تعديلًا على نظام المرحلة الثانوية بدءًا من الصف الأول الثانوي، يقوم على تغيير أسلوب التقييم بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بندوة التعليم أساس بناء الشخصية"، التي نظمتها جمعية "محبي مصر والسلام، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية لم تتدخر جهدًا لإنجاح منظومة التعليم، وقدمت كل الدعم الممكن، سواء مصروفات تأليف المناهج، أو شراء أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، مع تقديم الإعفاء الجمركي لكل شحنات الأجهزة التي ترد إلى مصر: "كل توفير ممكن اتعمل ومحدش طلب مننا نختصر أي مصروفات".