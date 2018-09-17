طارق شوقي: تعاون مع "التعليم العالي" لتعديل مناهج كليات "رياض الأطفال"

كتبت- ياسمين محمد وهاني رجب:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التعليم العالي طالبت وزارة التربية والتعليم، بتحديد المواصفات المطلوبة بمعلم رياض الأطفال، في ضوء نظام التعليم الجديد؛ لتعديل مناهج كليات رياض الأطفال، حتى يتخرج المعلمون الجدد مزودين بالمهارات المطلوبة للتدريس.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بندوة التعليم أساس بناء الشخصية"، التي نظمتها جمعية "محبي مصر والسلام، بأحد فنادق القاهرة، الاثنين، أن الأجدى من تدريب المعلمين وإعطائهم دليل للمعلم، هو تأهيلهم خلال سنوات الكلية الأربعة، وهو ما تساعد فيه وزارة التعليم العالي.

وتطلب وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2018/2019، نظامًا تعليميًا جديدًا، يبدأ بطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم، ويقوم النظام على بناء شخصية الطفل واكتشاف مهاراته وتنميتها.