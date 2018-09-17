وزير قطاع الأعمال عن بيع "القومية للأسمنت": "خسائرها مليار جنيه"

كتب- محمد جمعة:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن غلق الشركة القومية للأسمنت جاء بسبب خسائرها السنوية المستمرة والتي تقدر بمليار جنيه، بينما يبلغ صافي حقوق المساهمين فيها 2.5 مليار جنيه، متمنيًا أن تكفي بيع أصول الشركة لسداد المديونات المستحقة عليها.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، بفضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن إجمالي تعويضات العاملين في الشركة قدرت بـ650 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "بعض الحلول في التعامل مع الشركات الخاسرة ربما تكون مؤلمة، لكن لابد منها".

وأشار "توفيق" إلى أن هناك خطة لمشاركة القطاع الخاص في 5 شركات عامة رابحة بنسب معينة في قطاعات متنوعة، لافتًا إلى ضرورة الاتجاه للتكنولوجيا الحديثة في الشركات.