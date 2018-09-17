أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

وزير قطاع الأعمال عن بيع "القومية للأسمنت": "خسائرها مليار جنيه"

10:53 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
وزير قطاع الأعمال عن بيع "القومية للأسمنت": "خسائرها مليار جنيه"

هشام توفيق

كتب- محمد جمعة:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن غلق الشركة القومية للأسمنت جاء بسبب خسائرها السنوية المستمرة والتي تقدر بمليار جنيه، بينما يبلغ صافي حقوق المساهمين فيها 2.5 مليار جنيه، متمنيًا أن تكفي بيع أصول الشركة لسداد المديونات المستحقة عليها.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، بفضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن إجمالي تعويضات العاملين في الشركة قدرت بـ650 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "بعض الحلول في التعامل مع الشركات الخاسرة ربما تكون مؤلمة، لكن لابد منها".

وأشار "توفيق" إلى أن هناك خطة لمشاركة القطاع الخاص في 5 شركات عامة رابحة بنسب معينة في قطاعات متنوعة، لافتًا إلى ضرورة الاتجاه للتكنولوجيا الحديثة في الشركات.

هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال الشركة القومية للأسمنت

الخبر التالى:

​رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان