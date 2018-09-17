وفد من حركة فتح يصل القاهرة برئاسة عزام الأحمد

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، وفد من حركة "فتح" برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، قادمًا من رام الله في زيارة للبلاد.

يلتقي الوفد- خلال زيارته عددًا من المسئولين لبحث ملفي التهدئة في غزة، واستكمال جهود المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي.

وأفادت مصادر مطلعة في المطار بأن وفد الحركة برئاسة "الأحمد"، ويضم أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وروحي فتوح، حيث وصل إلى القاهرة عن طريق العاصمة الأردنية عمان.