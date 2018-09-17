أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

وفد من حركة فتح يصل القاهرة برئاسة عزام الأحمد

10:52 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
وفد من حركة فتح يصل القاهرة برئاسة عزام الأحمد

عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، وفد من حركة "فتح" برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، قادمًا من رام الله في زيارة للبلاد.

يلتقي الوفد- خلال زيارته عددًا من المسئولين لبحث ملفي التهدئة في غزة، واستكمال جهود المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي.

وأفادت مصادر مطلعة في المطار بأن وفد الحركة برئاسة "الأحمد"، ويضم أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وروحي فتوح، حيث وصل إلى القاهرة عن طريق العاصمة الأردنية عمان.

مطار القاهرة الدولي حركة فتح عزام الأحمد فلسطين

الخبر التالى:

وزير قطاع الأعمال عن بيع "القومية للأسمنت": "خسائرها مليار جنيه"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان