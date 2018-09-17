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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد السعودي

10:39 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد السعودي

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الاثنين، من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تضمن التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار على نحو يحقق مصالح البلدين الشقيقين والأمة العربية.

وتابع راضي، في بيان له: "تم كذلك بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى مختلف المجالات اتساقاً مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية ممتدة ومتميزة".

السيسي محمد بن سلمان بسام راضي السعودية

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