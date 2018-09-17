"التعليم": استلمنا 50 ألف "تابلت".. وفتح المدارس أمام الطلاب 24 ساعة

كتبت- ياسمين محمد وهاني رجب:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسلمت، أمس الأحد، 50 ألف "تابلت"، من إجمالي الـ708 ألف "تابلت"، تعاقدت عليهم مع شركة "سامسونج"، لتوزيعهم على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي الجديد 2018/2019.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بندوة التعليم أساس بناء الشخصية"، التي نظمتها جمعية "محبي مصر والسلام، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الاثنين، أنه من المنتظر وصول دفعة ثانية من الأجهزة خلال أسبوعين.

وأكد شوقي، أن الأجهزة على مستوى عالٍ من الجودة بشاشة حجم 10 بوصة، حيث كلفت الدولة 2.5 مليار جنيه.

وأوضح شوقي، أن الوزارة دفعت هذه الأموال لأنها توجه الطلاب للدخول إلى بنك المعرفة للاطلاع على المحتوى الذي جهزته له الوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وربما لا يقدر بعض الطلاب على الوصول للإنترنت، بسبب حالتهم الاجتماعية.

وأضاف: "الوزارة وفرت شبكات إنترنت عالي السرعة بجميع المدارس"، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات وصلت ألياف الفايبر لـ2400 مدرسة من إجمال 350 مدرسة حتى الآن.

وقال شوقي، إن المدرسة ستكون مفتوحة للطالب 24 ساعة يوميا، إذا أراد الذهاب إليها في أي وقت للدخول على شبكة الإنترنت في حالة كونه غير قادر على شحن شريحة الانترنت، مؤكدًا أن الشبكة داخل المدرسة لا تسمح بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب وغير ذلك.

وتجري وزارة التربية والتعليم تعديلات على نظام المرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، بدءا من الصف الأول الثانوي، ويقوم التعديل على إلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحان على مدار المرحلة.