"P 2 P".. تفاصيل خطة السياحة الجديدة للترويج لمصر في الخارج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، إعداد تحالف "مصري- دولي"، يضم مجموعة شركات ذات خبرة وتجارب ناجحة في الترويج لدول سياحية كبرى، ليتولى ملف الترويج لمصر في الخارج.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة والذي ستعلن عنه قريبا، ويتضمن عدة محاور على رأسها تطوير آليات التسويق والترويج للسياحة المصرية لتواكب التغييرات السريعة والمتلاحقة عالميا في هذا المجال.

ونوهت الوزارة إلى أنه عن طريق هذا التحالف ستكون آليات الترويج والتسويق أكثر مرونة، وسيتم الاستعانة بتقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحي على حدى، مما يجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة، ويساهم في فتح أسواق جديدة.

وأوضحت أن الجانب الدولي في هذا التحالف سيمثله شبكة تواصل الشرق الأوسط MCN، وهي من أذرع المجموعة العالمية (The Interpublic Group Of Companies Inc. IPG) المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والإعلام والعلاقات العامة وإدارة الأزمات، والتي نفذت العديد من الحملات الترويجية الناجحة لأكبر العلامات التجارية حول العالم، كما أن لها باعا طويلا ونجاحات عديدة في التسويق السياحي لكثير من الدول والأسواق التي عملت فيها مثل المغرب، وإسبانيا، واليونان، وتايلاند والمكسيك". وذكرت أن شبكة MCN تعد الأكثر انتشارًا بتواجدها في أكثر من 120 دولة.

أما الجانب المصري في التحالف فستمثله شركة سينرجي، من خلال الشراكة التي تمت بينها وبين شبكة MCN.

وأوضحت الوزارة، أن التحالف، الذي سيتم إدارته من مصر، سيكون له أذرع ترويجية في جميع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة والواعدة لزيادة الحركة الوافدة منها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التحالف وعن بعض ملامح خطة الوزارة الترويجية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وسيدعى إليه وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وكانت وزارة السياحة قد عرضت في أكثر من مناسبة بعض ملامح الخطة الترويجية الجديدة لمصر، والتي تتضمن إطلاق الحملة تحت شعار P 2 P" ،People 2 People ليتعرف العالم أكثر على الشعب المصري وإبداعات شبابه فى مختلف المجالات في الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها.

كما ستشمل الحملة، بشكل أساسي أيضًا الترويج لافتتاح للمتحف المصرى الكبير تحت شعار "المتحف المصري الكبير ٢٠٢٠ "GEM 2020"، وتعمل الوزارة كذلك على صياغة أجندة مصر الترفيهية على مدار العام من خلال وجود أحداث ومهرجانات عالمية، كما ستتضمن الخطة الترويجية للوزارة الدعاية لكل مقصد سياحي على حدى، وذلك من خلال خلق علامات تجارية لكل مقصد Branding by Destination.