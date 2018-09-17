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"التموين": توفير 3 آلاف شنطة مدرسية للفئات الأكثر احتياجًا

09:06 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
"التموين": توفير 3 آلاف شنطة مدرسية للفئات الأكثر احتياجًا

الدكتور على المصيلحي

كتب- معتز عباس:

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عن إطلاق الوزارة مبادرة بالتعاون مع شعبة المستلزمات المدرسية بالغرف التجارية، لتوفير 3000 شنطة مدرسية مزودة بجميع المستلزمات، للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات.

وأوضح "المصيلحي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، المُذاع على قناة "تن"، اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع الشنطة المدرسية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

على المصيلحي وزارة التموين الغرف التجارية المستلزمات المدرسية

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