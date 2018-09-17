وزيرة الثقافة تحتفي بـ"عاش هنا": مشروع يستعيد سيرة عظماء مصر

كتب- محمد عاطف:

دشنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم، مشروع "عاش هنا" الذي أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بهدف تكريم رموز مصر من المبدعين والمفكرين، من خلال تركيب لوحات على المنازل التي عاشوا فيها.

وقالت "عبد الدايم"، إن المشروع يستعيد أمجاد عظماء منحوا مصر إبداعهم بكل إخلاص، ولذا جاء الاهتمام بالمشروع، لتمنح أجيال المستقبل الفخر.

على جانب آخر، كرمت وزيرة الثقافة اسم الناقد الفني الراحل "على أبو شادي"، نظرًا للدور المهم الذي قام به خلال عضويته اللجنة، حيث توفي العام الماضي، وتسلم نجله درع التكريم.

أما المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فأكد أن الاستعداد لمشروع "عاش هنا" لم تكن سهلة وكانت بمثابة التحدي منذ اليوم الأول للشروع في تنفيذه.

وقال أبو سعدة: لقد استلزم المشروع بحثا ميدانيا كبيرا، مرت بعدة مراحل لاختيار الشخصيات وإعداد سيرتهم الذاتية، خاصة أن المشروع يهدف إلى توثيق ذاكرة مصر التاريخية وتخليد رموزها الفنية والثقافية الذين يمثلون ذخيرة مصر وقوتها الناعمة.

وأكد أبو سعدة، أن المشروع تم بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث تم تخصيص موقع إلكتروني يضم السيرة الذاتية للشخصيات التي احتفى بها المشروع، والأعمال التي أنجزوها، مزودة بصور لأهم هذه الأعمال، ومن بينهم الناقد السينمائي الراحل سمير فريد.

يذكر أن المشروع تم من خلال لجنة عليا ضمت في عضويتها الدكتور عماد أبو غازي، والدكتور خالد عزب، إلى جانب الدكتور محمد عفيفي، والدكتور ياسر منجي، والدكتور طارق والي، والدكتور خالد الخميسي والشاعر أحمد عنتر مصطفى.