وفد صيني رفيع المستوى يزور "الصوت والضوء" لتنشيط السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 36 فردًا من الشخصيات العامة وصفوة رجال الأعمال في مدينة شنجهاي؛ لحضور عرض خاص للصوت والضوء باللغة الصينية في منطقة الأهرامات.

واستقبالهم فاروق جعفر، مدير عام منطقة الأهرامات، حيث حضر الوفد لمصر في رحلة سياحية استغرقت 6 أيام لزيارة أهم معالم مصر الأثرية فى القاهرة والأقصر وأسوان.

وأكد سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، أن زيارة الوفد جاءت عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين للمشاركة فى قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي وهى الزيارة الخامسة للسيسي إلى الصين والتي جعلت حركة السياحة الصينية فى مصر أكثر انتعاشا لتحتل السوق الصينية وفقا للإحصائيات الترتيب السادس ضمن أكبر عشرة أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر العام الماضي.

وأضح سعد، في بيان الإثنين، أنه بالتعاون مع شركة جلاكسيا جروب وترافل اكسبريس حضر الوفد الصيني عرض خاص للصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة خلال رحلتهم السياحية والتى حرصوا على أن يكون عرض الصوت والضوء ضمن برنامج الرحلة.

وعبر الوفد عن انبهارهم وسعادتهم لحضور عرض الصوت والضوء وتواجدهم فى مصر، ورغبتهم فى العودة مرة أخرى لزيارة مناطق الصوت والضوء الأخرى والتي قد تكون في نهاية هذ العام .