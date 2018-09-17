رسميًا.. انتهاء عقد "JWT" المسئولة عن الترويج الدولي للسياحة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، هاني شكري الرئيس التنفيذي لشركة JWT المسئولة عن حملة الترويج الدولية لمصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي انتهت مدة التعاقد معها اليوم.

وقدمت الوزيرة، الشكر لـ"هاني شكري"، ولشركة JWT على الجهود التي قامت بها الشركة للترويج للسياحة المصرية عالميًا خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرة إلى وجود تعاون بناء مع الشركة منذ تولي الوزيرة حقيبة الوزارة في يناير الماضي، خاصة خلال مشاركة مصر في بورصة برلين ITB، مارس الماضي. بالاضافة إلى الحملة الناجحة التي أطلقتها الوزارة خلال أكبر حدث رياضي عالمي وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨ حيث كانت مصر راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا للبطولة تحت شعار حملة "مصر- اكتشف واستثمر". وتضمنت الترويج لمصر داخل الملاعب خلال الـ٦٤ مباراة من مبارايات البطولة، كما شملت العديد من الأحداث التفاعلية في روسيا ودوّل اخرى في أوروبا.

من ناحيته، قال هاني شكري، إن شركة JWT فخورة بما قامت به خلال السنوات الثلاث السابقة للترويج للسياحة المصرية حول العالم، معربًا عن سعادته بالتحسن الملحوظ في الحركة السياحية الوافدة الى مصر.

ونوه شكري، إلى الأسواق السياحية الجديدة التي ساهمت الحملات في فتحها في الهند والصين واوكرانيا والتي بدأت أعداد السياحة الوافدة منها في النمو.

كما نوه، إلى أن التعاون بين شركة JWT ووزارة السياحة يرجع إلى أواخر التسعينات حينما ساهمت الشركة في حملة "البيت بيتك" لجذب السياحة العربية. كما أهدت الشركة للوزارة عام ٢٠٠٥ بعض المواد الفنية الدعائية.

وأضاف: "JWT تولت الحملة الترويحية للوزارة في الفترة من عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١١ ، بعد أن فازت الشركة بالمناقصة وقتها"، مشيرًا إلى أن عام ٢٠١٠ شهد طفرة في أعداد السياحة الوافدة، ثم في عام ٢٠١٥ تم توقيع العقد بين الشركة والوزارة لمدة ٣ سنوات انتهت اليوم.

وتقدم الرئيس التنفيذي لـJWT بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، ولوزراء السياحة السابقين على حسن التعاون، وقال إن الشركة لن تتأخر في تقديم المساعدة والدعم لوزارة السياحة في أي وقت تحتاج إليه.

وأكد تقديره الكامل للوزيرة ولكافة العاملين بالوزارة، على المجهودات المبذولة من اجل الترويج لمصر وتحسين الصورة الذهنية لها بالخارج، متمنيًا التوفيق والنجاح للوزارة في حملاتها الترويجية القادمة لجذب مزيد من السياح إلى مصر.