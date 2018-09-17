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"السويدي": لن أترشح لرئاسة أي لجنة في البرلمان

08:44 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
"السويدي": لن أترشح لرئاسة أي لجنة في البرلمان

النائب محمد السويدي الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر

كتب- محمد جمعة:

أعرب النائب محمد السويدي، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، عن سعادته البالغة بفوز عبد الهادي القصبي برئاسة الائتلاف، مؤكدًا دعمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السويدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، بفضائية "ten"، الاثنين: "لن يترشح لرئاسة أي لجنة في البرلمان الدورة المقبلة"، متابعًا: "ربنا يبعد عنا شائعات جماعة الإخوان الإرهابية".

وذكر السويدي، أن تبادل السلطة أمر مهم وصحي لتخريج كوادر جديدة، لافتًا إلى أنه سيجري تشكيل مكتب سياسي جديد للائتلاف.

محمد السويدي ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي برنامج بالورقة والقلم جماعة الإخوان الإرهابية

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