"السويدي": لن أترشح لرئاسة أي لجنة في البرلمان

كتب- محمد جمعة:

أعرب النائب محمد السويدي، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، عن سعادته البالغة بفوز عبد الهادي القصبي برئاسة الائتلاف، مؤكدًا دعمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السويدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، بفضائية "ten"، الاثنين: "لن يترشح لرئاسة أي لجنة في البرلمان الدورة المقبلة"، متابعًا: "ربنا يبعد عنا شائعات جماعة الإخوان الإرهابية".

وذكر السويدي، أن تبادل السلطة أمر مهم وصحي لتخريج كوادر جديدة، لافتًا إلى أنه سيجري تشكيل مكتب سياسي جديد للائتلاف.