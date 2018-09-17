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"صحة النواب": الوزيرة هالة زايد في البرلمان غدًا بسبب "ديرب نجم"

08:36 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
"صحة النواب": الوزيرة هالة زايد في البرلمان غدًا بسبب "ديرب نجم"

محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة ستلقي بيانًا أمام اللجنة غدًا الثلاثاء، بشأن واقعة وفاة وإصابة عدد من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى "ديرب نجم" في محافظة الشرقية.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، بفضائية "ten"، الاثنين": "استدعاء وزير الصحة حق لمجلس النواب كي يشعر المواطن بوجود من يقف خلفه في الأزمات، ولابد من وصول البرلمان للأسباب الحقيقية التي تسببت في الحادث".

وذكر العماري، أنه لا شك من وجود أزمات مالية بوزارة الصحة، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة الاهتمام بأرواح المرضى وعدم، ووتقصير وإهمال وراء هذه الواقعة، ستكشف عنه تحقيقات النيابة العامة.

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