القوات المسلحة تكرم الفائزين بالمسابقة الأدبية الثامنة "أكتوبر بطولة شعب"

(مصراوي):

كرمت القوات المسلحة، الفائزين بالمسابقة الأدبية الثامنة التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية خلال احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 36 لتحرير سيناء لعام 2018 تحت عنوان (أكتوبر بطولة شعب)، حيث إشتملت على مسابقة الإذاعة المصرية (مصر السلام والتنمية)، ومسابقة الإستماع الصوتى، ومسابقة القصة القصيرة.

وألقى مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كلمة نقل فيها تحية وتهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الى الفائزين بالمسابقات، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تتوانى عن تحفيز المبدعين من الكتاب والشعراء ، وتشجيعهم ليسطروا بطولات الجيش بكتاباتهم الأدبية إنطلاقا من أن الأدب هو الميراث الثقافى للأمم ومعيار التقدم الأخلاقى والحضارى.

كما كرم مدير إدارة الشئون المعنوية، المحكمين والمشرفين والفائزين بالمسابقات، وتوزيع شهادات التقدير للأعمال الفائزة طبقا لتقييم لجان التحكيم وعبر عدد من الفائزين بالمسابقات عن سعادتهم بالمشاركة في الكتابة عن الأعمال البطولية لرجال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على تراب مصرنا الحبيبة.

حضر التكريم رئيس الإذاعة المصرية ورئيس شبكة البرنامج العام، ونخبة من المثقفين والمهتمين بشعر العامية والفصحى والقصة القصيرة.