"التعليم": هدفنا بناء شخصية الطلاب.. وليس تقديم معلومات جاهزة لهم

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مديري عموم التعليم، ومديري التعليم الإبتدائي، وموجهي رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين؛ لمناقشة النقاط الخاصة بالنظام الجديد للتعليم، استعدادًا للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، والذي ينطلق في 22 سبتمبر المقبل.

وقال حجازي، في بيان صحفي للوزارة اليوم الاثنين، إن الاجتماع ناقش نجاح نظام التعليم الجديد، الذي يتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق، مشيرًا إلى أن الهدف هو العمل على إكساب الطالب مهارات القرن الحادي والعشرين؛ لمواكبة سوق العمل بما يتناسب مع رؤية مصر٢٠٣٠.

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن أساس التعليم هو إعداد الفرد للحياة، لذا يجب أن تكون أنشطة التعليم من الحياة أو محاكاة للحياة حتى يخرج المتعلم قادرًا على تطوير ذاته، مضيفًا أن الكتاب لم يصبح المصدر الوحيد للمعرفة، ودور المعلم مساعدة الطالب على بناء المعرفة لديه وليس إكسابها للطالب، مما يجعله غير قادر على إدارتها أو إنتاجها.

وأضاف حجازي: "كتاب الباقة يتولى تدريسه اثنان من المعلمين، ليظلوا مع الفصل طوال العام، ويتم التنسيق بينهم لتبادل الأدوار، مشددًا على أن التركيز يكون على بناء شخصية الطالب وليس الاهتمام بتقديم أكبر قدر من المعلومات، وعدم تقديم معلومات جاهزة للطلاب بل مساعدتهم على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم".

وفى نهاية الاجتماع، وجه حجازي، جميع المديريات التعليمية بضرورة متابعة انتهاء المدارس من وضع الجداول الدراسية، وتوزيع المنهج، ووصول جميع الكتب إليها وتوزيعها على الطلاب، وكذلك توزيع دليل المًعلم على المعلمين، مشددًا على ضرورة موافاة الوزارة بتقرير نصف شهري عن الأداء الخاص بكل مديرية.