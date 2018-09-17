"الري" تخصص 350 مليون جنيه لمواجهة السيول

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن استعدادها بمختلف قطاعاتها الرئيسية لمجابهة مخاطر السيول والأمطار، باتخاذ جميع التدابير وأعمال الحماية، والتنسيق بين قطاعات الري والمياه الجوفية، وهيئة المصارف وقطاع التوسع الأفقي.

وقالت المهندسة نادية عبد الحميد، رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الري، إن القطاع أنفق العام الماضي ما يقرب من 205 مليون جنيه، لافتة إلى أن القطاع ينفذ أعمال الحماية من خلال عمل بحيرات وإنشاء سدود في محافظات الوجه القبلى.

وأضافت عبد الحميد، لـ"مصراوي" أن جميع المحافظات التي تقع في نطاق وادي النيل من القاهرة حتى أسوان تدخل ضمن مسؤولية القطاع، مشددة على أن مناطق الحدود مثل البحر الأحمر وسيناء تتبع قطاع المياه الجوفية.



وأكدت رئيس قطاع التوسع الأفقي، أن الوزارة لديها معهد يحمل اسم معهد الموارد المائية والري، يمتلك "أطلس" بخريطة أماكن نزول السيول بمحافظات الجمهورية، ويبلغ المناطق التي يتوقع تعرضها للضرر.​

وأشارت إلى أن قطاع المشروعات يجرى حالياً تنفيذ عددا من مشروعات الحماية بالتزامن مع موسم السيول بقيمة 113 مليون جنيه.

وتابعت: "هناك تنسيق كامل بين المحليات ووزارة الري بعدد من المناطق، أهمها مدينة 15 مايو بحلوان، منوهة إلى إنشاء سدين وبحيرة وقناة صناعية بقيمة 8 ملايين جنيه، ليصل إجمالي جميع الاحترازات 350 مليون جنيه".