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وزير التموين يحذر: حذف بطاقات المواطنين المتخلفين عن تصحيح بياناتهم

06:00 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
وزير التموين يحذر: حذف بطاقات المواطنين المتخلفين عن تصحيح بياناتهم

علي المصيلحي وزير التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يُسمح بالصرف لأي بطاقة تموينية بها أخطاء عقب انتهاء مهلة تصحيح البيانات في الثامن من نوفمبر المقبل:"أي بطاقة هيفضل فيها أخطاء لبعد ٨ نوفمبر هتتلغي".

وحذر المصيلحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، من أنه سيتم حذف كافة البطاقات التي يتخلف أصحابها عن تصحيح بياناتهم، مناشدًا المواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، ودعم الخبز زيارة الموقع الإلكتروني دعم مصر، أو التوجه لأقرب مكتب تمويني للتأكد من صحة بيانات البطاقة من عدمه.

وناشد الوزير، وسائل الإعلام زيادة وعي المواطنين فيما يخص تصحيح بيانات البطاقات، وتوخي الحذر فيما يخص الحديث عن حذف أي أفراد من منظومة الدعم.

علي المصيلحي وسائل الإعلام وزارة التموين بطاقات التموين منظومة الدعم

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