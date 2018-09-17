"التعليم العالي": قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد بالجامعات المصرية

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدد من القرارات الجمهورية بشأن تعيين عدد من القيادات لجامعات مختلفة، منها القاهرة ودمياط والمنصورة.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها الإثنين، أن القرارات تضمنت تعيين كلا من الدكتور مصطفى كمال علي نوح، نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان حسن حسن المنياوي، عميدة لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

وجرى تعيين الدكتور ياسر محمد السيد عبد العزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمياط، والدكتور محروس إبراهيم محمد المعداوي، عميدًا لكلية الآداب جامعة دمياط، وتعيين الدكتورة سحر توفيق نسيم محمد، عميدة لكلية رياض الأطفال جامعة المنصورة.​