أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

"التعليم العالي": قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد بالجامعات المصرية

05:50 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
"التعليم العالي": قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد بالجامعات المصرية

الدكتور خالد عبد الغفار

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدد من القرارات الجمهورية بشأن تعيين عدد من القيادات لجامعات مختلفة، منها القاهرة ودمياط والمنصورة.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها الإثنين، أن القرارات تضمنت تعيين كلا من الدكتور مصطفى كمال علي نوح، نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان حسن حسن المنياوي، عميدة لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

وجرى تعيين الدكتور ياسر محمد السيد عبد العزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمياط، والدكتور محروس إبراهيم محمد المعداوي، عميدًا لكلية الآداب جامعة دمياط، وتعيين الدكتورة سحر توفيق نسيم محمد، عميدة لكلية رياض الأطفال جامعة المنصورة.​

خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي قرارات جمهورية الجامعات المصرية

الخبر التالى:

وزير التموين يحذر: حذف بطاقات المواطنين المتخلفين عن تصحيح بياناتهم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان