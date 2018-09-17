أول تصريحات لعبدالهادي القصبي عقب تنصيبه رئيسا لـ"دعم مصر"

كتبت- هند الشامي:

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه لن يترشح لرئاسة لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد فوزه برئاسة دعم مصر.

وأضاف القصبي، خلال تصريحات للإعلاميين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للائتلاف، أن النائب محمد السويدي، رئيس الائتلاف السابق كان موفقًا بشكل كبير في تحقيق أهداف كثيرة.

وأكد أن قراره بعدم الترشح مرة أخرى لرئاسة اللجنة، يهدف لمنح فرصة أمام الكوادر الأخرى لشغل المنصب.

وتابع: "السويدي كان أول المهنئين لي عبر الهاتف بفوزي بالمنصب".