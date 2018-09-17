أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

أول تصريحات لعبدالهادي القصبي عقب تنصيبه رئيسا لـ"دعم مصر"

05:27 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
أول تصريحات لعبدالهادي القصبي عقب تنصيبه رئيسا لـ"دعم مصر"

النائب عبد الهادي القصبي

كتبت- هند الشامي:

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه لن يترشح لرئاسة لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد فوزه برئاسة دعم مصر.

وأضاف القصبي، خلال تصريحات للإعلاميين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للائتلاف، أن النائب محمد السويدي، رئيس الائتلاف السابق كان موفقًا بشكل كبير في تحقيق أهداف كثيرة.

وأكد أن قراره بعدم الترشح مرة أخرى لرئاسة اللجنة، يهدف لمنح فرصة أمام الكوادر الأخرى لشغل المنصب.

وتابع: "السويدي كان أول المهنئين لي عبر الهاتف بفوزي بالمنصب".

عبد الهادي القصبي ائتلاف دعم مصر مجلس النواب محمد السويدي

الخبر التالى:

"التعليم العالي": قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد بالجامعات المصرية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان