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    "قومي المرأة" يعلن بدء تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج "معا لنبقى"

    04:40 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    "قومي المرأة" يعلن بدء تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج "معا لنبقى"

    المجلس القومي للمرأة

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلن المجلس القومي للمرأة عن بدء تلقى طلبات الراغبين في الاشتراك بورشتى العمل، التى سيعقدها المجلس ضمن برنامج "معا لنبقي" لتوعية المقبلين علي الزواج، والمتزوجين حديثًا بكيفية بناء أسرة مستقرة ومنتجة في المجتمع، وذلك بمحافظة الإسماعيلية يوم 18 أكتوبر المقبل، ومحافظة القاهرة يوم 2 نوفمبر القادم.

    وقالت دينا حسين عضو المجلس، ومقررة لجنة الشباب، في تصريح اليوم الإثنين، "إن برنامج "معا لنبقى" برنامج توعوي مكثف مجانى للمقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثا حتى 10 سنوات زواج، بهدف توضيح مفاهيم مهمة في تكوين أسرة صحية، وعائلة فاعلة وسعيدة ومنتجة، كما يهدف إلى تعريف الزوجين على مميزاتهم وعيوبهم ومشاكلهم وأفكارهم، فضلا عن التعرف على كيفية التعامل مع شريك الحياة وأفراد العائلة والأطفال.

    وأوضحت أنه تم اختيار هذه الفئات بعد ملاحظة وجود زيادة في معدلات الطلاق بين هذه الفئة من الشباب أو المتجوزين حديثا، لعدم قدرتهم على فهم بعضهم البعض، مؤكدة أن البرنامج الذي ينظمه المجلس يستهدف مساعدة الشباب على تكوين علاقة ناجحة مع شريك الحياة تقوم على الحب والألفة والمودة بين الزوجين.

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    المجلس القومي للمرأة برنامج معا لنبقى الزواج الطلاق

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