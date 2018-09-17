بمشاركة 214 عارضَا.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس" الأربعاء

كتبت- عايدة راضون:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي سيفتتح، بعد غد الأربعاء، معرض "أهلًا مدارس"، الذي سيقام في قاعة المؤتمرات، خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري، بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، إنه سيشارك بالمعرض 214 عارضا، موضحا أنه تم التنسيق في كافة المحافظات لإقامة معارض لتوفير كافة مستلزمات الأدوات المدرسية بأسعار متميزة للمواطنين في إطار استراتيجية الوزارة لتخفيف العبء على الأسرة المصرية.

وأضاف أن المعرض سيتضمن جناح للمواد الغذائية (ألبان -أجبان - عصائر - ولحوم مبردة) من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص، وأن بعض شركات الأحذية ستقدم تخفيضات تتراوح من 35 إلى 50%.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن عدد من شركات القطاع الخاص أعلنت عن تبرعها بنحو 700 شنطة مدرسية كاملة الأدوات والمستلزمات، ستقوم وزارة التموين، بالتعاون وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا بالمدارس المتواجدة في المناطق الشعبية.

من جانب آخر، أعلن المصيلحي أن وزارة الإنتاج الحربي ستبدأ غدا بالتعاون مع وزارة التموين على استمرار إضافة المواليد وتنقية البطاقات التموينية.

وفيما يتعلق بموسم الأرز الحالي والذي بدأ أمس، قال المصيلحي إن الوزارة بدأت في استلام الأرز من الموردين بمتوسط سعر يتراوح من 4600 إلى 4700 جنيه للطن للأرز عريض الحبة على أن يتسلم المزارعين مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة، مشددا على أنه لن يسمح بتداول الأرز لمجرد التخزين ، مشيرا إلى أنه مع حرية السوق والتجارة وليس مع خلق أزمات، مشددا على انه سيتم مصادرة البضاعة بناء على القوانين التجارية للمخالفين، لافتا إلى أن سعر كيلو الأرز للمستهلك بسعر يتراوح من 8 إلى 5ر8 جنيه للكيلو.

ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة تسعى إلى تكوين مخزون استراتيجي، من الإنتاج المحلي أولا والاستيراد، والاتفاق مع الجانب الفيتنامي على توريد مليون طن.