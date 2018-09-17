572 قتيلًا وجريحًا.. "الإفتاء": الأسبوع الماضي الأكثر دموية خلال 4 أشهر

(مصراوى )

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب الأسبوعي-الذي يهتم بتتبع العمليات الإرهابية، رصد المناطق التي تشهد عمليات إرهابية، والبالغ عددها 19عملية إرهابية نفذت خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر، واستهدفت 9 دول في مناطق مختلفة، وأوقعت 572 ما بين قتيل وجريح، وأسقطت 241 قتيلًا، و331 مصابًا.

وأشار المرصد في بيان له الإثنين، إلى أن الأسبوع المنصرم، يعد الأكثر من حيث وقوع عدد الضحايا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأوضح أن ذلك يرجع لاستهداف تجمعات المدنيين، بواقع 12 هجومًا، بينما استهدفت 9 عمليات أخرى قوات الأمن من الجيش والشرطة، كما اعتمدت الهجمات المنفذة على أنماط التفجيرات الانتحارية، وإطلاق النار والكمائن.

ويرجح المرصد بأن ذلك يعود إلى تنفيذ العمليات في مناطق الاضطرابات والصراعات حيث سيولة تدفق السلاح.

وأكد المرصد أن أفغانستان جاءت في صدارة الدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية، بواقع (7) عمليات إرهابية، وتتقاسم كل من طالبان -بواقع4 هجمات- وداعش -بواقع 1 عملية في المدن الأفغانية، بينما وقع هجومان مجهولان أحدهما كان الأكبر من حيث سقوط عدد الضحايا، عندما استهدف تجمعًا للمتظاهرين، ويشتبه أن وراء ذلك تنظيم داعش.

وتأتي العراق في المرتبة الثانية -بواقع 3 هجمات- نفذها تنظيم داعش، الذي يسعى لإحياء نشاطه في المدن العراقية "الأنبار، صلاح الدين" مستغلًّا حالة الصراع السياسي، وتدهور الأحوال المعيشية.

وتابع المرصد أن تنظيم داعش يسعى أيضًا للحفاظ على إرثه في سوريا، واستعادة نشاطه بتنفيذ هجومين أحدهما ضد قوات النظام في السويداء، في الوقت الذي تشهد فيه سوريا حالة من الترقب لشن هجوم موسع على إدلب لطرد الجماعات الإرهابية منها.

وتتساوى نيجيريا مع سوريا من حيث عدد الهجمات بواقع هجومين نفذهما تنظيم بوكو حرام، الذي يشهد حالة من النشاط المتزايد ضد المدنيين في نيجيريا، خاصة في استهداف أهالي القرى، ويرجح المرصد أن لجوء التنظيم لاستهداف القرى لأسباب تتعلق بتوفير مصادر تمويلية له.