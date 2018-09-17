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    المصيلحي: صرف مستحقات المزارعين من تسويق الأرز خلال ٤٨ ساعة

    04:09 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    المصيلحي: صرف مستحقات المزارعين من تسويق الأرز خلال ٤٨ ساعة

    الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين

    قال الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتابع يوميًا موسم تسويق محصول الأرز، وعمليات تحصيله من المزارعين عن طريق الجهات المسوقة التي تشمل الصوامع، والمضارب التابعة للقطاع العام.

    وأشار خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، إلى أن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة ٤٧٥٠ للطن كحد أقصي، مشددًا على أنه لن يسمح باشتعال الأسعار في الأسواق، وأن وزارته ستضرب بيد من حديد مخالفي القرارات الحكومية.

    وأكد الوزير أن مستحقات المزارعين من بيع وتسويق الأرز ستصرف خلال ٤٨ ساعة من تسليم المحاصيل.

    وأضاف أن أسعار الأرز أعلي من أسعار القمح، وقصب السكر، وأن إنتاجية الفدان تصل نحو٣ أطنان ونصف.

    مستحقات المزارعين علي المصيلحي وزارة التموين محصول الأرز

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