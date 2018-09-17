ننشر أسماء المقبولين بالمدن الجامعية بالأزهر في القاهرة

كتب - محمود مصطفى:

حصل مصراوي على أسماء الطلاب المقبولين للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة، خلال العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ السبت المقبل،

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إنه تمت المفاضلة بين المتقدمين للإسكان الطلابي وفق الضوابط المقررة التى تُراعى التفوق العلمي، ومحل الإقامة، والحالات الإنسانية، والمَرَضية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم قبول تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا بجميع الفرق الدراسية بمختلف الكليات بالقاهرة.