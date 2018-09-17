البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسة العذراء مريم بنيويورك - صور

كتب- إسلام ضيف:

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس موسى القوي بتانوندا في نيويورك بالولايات المتحدة.

وترأس البابا تواضروس القداس في الكنيسة المدشنة حديثًا، بحضور عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم، الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر، والأنبا دايفد أسقف نيويورك ونيو إنجلاند.

وحضر القداس عدد كبير من شعب الكنيسة القبطية في الولايات المتحدة، بدعوات مسبقة، أعدت قبل وصول بطريرك الكنيسة بفترة قليلة.

وكان البابا تواضروس التقى كهنة نيويورك ونيوجيرسي في المقر البابوى بنيوجيرسى، وكشف أنه سيزور الإيبارشيات الحديثة في الولايات المتحدة العام المقبل.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء الخميس الماضي، في زيارة رعوية تستمر عدة أسابيع، وكان في استقباله عدد كبير من كهنة ورهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك.