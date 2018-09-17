بعد رئاسته للائتلاف.. 4 أزمات تواجه "القصبي في قيادة "دعم مصر"

كتب- أحمد علي:

حسمت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر البرلماني، اسم رئيسها الجديد، بعد اختيار النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان رئيسًا لائتلاف الأغلبية البرلمانية بالتزكية، بعد ترشحه وحيدا خلفا للنائب محمد السويدي الرئيس السابق لدعم مصر.

وبإعلان القصبي رئيسا لائتلاف الأغلبية تبرز 4 أزمات رئيسية يتوقع أن يواجهها الرجل مع انعقاد الدور الرابع للبرلمان.

أول الأزمات المنتظر أن يواجهها رئيس ائتلاف دعم مصر، هي التعامل مع النواب المعارضين، أو غير المنتمين للائتلاف، مثل نواب تكتل ٢٥-٣٠، الذين يوجهون انتقادات مستمرة لائتلاف الأغلبية، ويحملونه مسئولية غضب الشارع على البرلمان، بسبب مواقف الائتلاف المؤيدة للحكومة على حد وصفهم.

وتبرز أزمة نواب الائتلاف أنفسهم، كثاني عقبة سيواجهها القصبي، بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع عدد منهم.

وفي نفس السياق، سيواجه الرئيس الجديد أزمة مع بعض المواطنين الذين يعانون من أزمات رفع الأسعار، باعتباره ممثلا للأغلبية البرلمانية التي توافق على سياسات الحكومة.

وكذلك تأتي من ضمن الأزمات التي تواجه نواب دعم مصر، هي تغير عدد كبير من النواب لصفاتهم الحزبية، وانضمامهم لحزب مستقبل وطن الذي بات يضم قرابة 300 نائب، بعضهم مهدد بإسقاط عضويته في حال التقدم بطلب ضده من قبل حزبه.

ومن جانبه قال النائب ممدوح الحسينى، عضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وجود اختلاف في وجهات النظر والآراء بين النواب داخل البرلمان، أمر طبيعى ولايمثل أزمات.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوى، أن كل من الائتلاف، وحزب مستقبل وطن، لا يهمها سوى المصلحة العامة للدولة، وهو ما يسعى إليه كل النواب المنتمين للجانبين، نافيا وجود خلافات بين الطرفين.

وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، منذ قليل، فوز النائب عبدالهادي القصبي، برئاسة الائتلاف.

وقال السويدي، إن القصبي، فاز بالتزكية لكونه المرشح الوحيد على المنصب.