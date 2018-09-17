"القصبي" يبدأ فترة رئاسته بتعديل لائحة ائتلاف "دعم مصر"

كتبت- هند الشامي:

بدأ النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد، فترة رئاسته للائتلاف، بتوزيع تعديلات اللائحة الداخلية على النواب للبدء في إجراءات تعديلها.

وقال النائب القصبي، إنه يتوجه بالشكر للنائب محمد السويدي، رئيس الائتلاف السابق، على الجهد الذي بذله خلال فترة رئاسته.

وبدأ القصبي، عقب الفوز بالمنصب، بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل سامح سيف الليزل، مؤسس ائتلاف دعم مصر، وشهداء مصر.

وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، منذ قليل، فوز النائب عبدالهادي القصبي، برئاسة الائتلاف.

وقال السويدي، إن القصبي، فاز بالتزكية لكونه المرشح الوحيد على المنصب.